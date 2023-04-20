أكاديمية ربدان تنظم «عيدكم عيدنا» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية ربدان، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي – مركز أبوظبي، فعالية ترفيهية استثنائية للأيتام بعنوان «عيدكم عيدنا»، في مقر أكاديمية ربدان الرئيس في أبوظبي، وذلك ضمن مبادرة «كسوة عيد» التي تستهدف الأيتام من ذوي العائلات محدودة الدخل والمتعففة من أبناء الأرامل.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، حيث حضرها عشرات الأطفال الأيتام المسجلين رسمياً لدى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام والأسر الحاضنة، وتعزيز التكافل والترابط الاجتماعي، ودعم العطاء الإنساني في المجتمع الإماراتي.

وشهدت الفعالية إفطاراً رمضانياً للأيتام من عمر 6 إلى 12 عاماً والأسر الحاضنة لهم، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التي تضمنت ألعاباً ترفيهية مختلفة، وفعاليات الرسم والتلوين، وتجهيزات العيد للأطفال مثل أنشطة قص الشعر. كما تضمنت الفعالية إشراك شخصيات كرتونية جاذبة ومحببة للأطفال بالتعاون مع مجلة ماجد من خلال إحداث تفاعل مباشر بين الأطفال وشخصياتهم الكرتونية المفضلة.

وتطوَّع في الفعالية أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية ربدان، والموظفون الإداريون والطلبة على حدٍ سواء، في لفتة إنسانية تبنتها الأكاديمية بكافة مكوناتها لتمكين الأطفال الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم، فضلاً عن تقديم العون والمساعدة للأسر الحاضنة ورفع المعاناة عن كاهلهم، وتم اختتام الفعالية بتوزيع الهدايا بشكل شخصي على الأطفال ضمن أجواء ترفيهية كان لها الأثر الكبير في رسم البسمة على وجوههم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار البرامج والمبادرات والأنشطة المجتمعية المستمرة التي تقيمها أكاديمية ربدان، وبمشاركة مباشرة من طلابها وموظفيها لغرس ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز روح التكافل والتضامن الاجتماعي.