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«أبوظبي للزراعة».. رقابة وتفتيش على المنشآت الغذائية

«أبوظبي للزراعة».. رقابة وتفتيش على المنشآت الغذائية
21 ابريل 2023 02:11

أبوظبي (وام )

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نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية على المنشآت المتخصصة في تحضير وبيع الحلويات والمعجنات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة والمطابخ الشعبية في مناطق مختلفة من أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء الذي يتم تداوله في هذه المنشآت التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين خلال فترة العيد.وتقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتكثيف الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على هذه المنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم بما يضمن رفاهية وسلامة جميع أفراد المجتمع.وتهدف الحملات التفتيشية إلى رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات خلال عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل لتجنب تلوث المنتجات، وخاصة التلوث العرضي بسبب التداول بين العاملين والمعدات.كما تركز الحملات التفتيشية على توعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها بأهمية تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة وتحضيرها بشكل مناسب لضمان وصول الأغذية سليمة إلى جميع المستهلكين وتعزيز متطلبات السلامة الغذائية.

الحملات التفتيشية
أبوظبي
الإمارات
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المنشآت الغذائية
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