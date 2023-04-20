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مبادرات رمضانية في «مالية عجمان»

خلال إحدى الفعاليات (وام)
21 ابريل 2023 02:10

عجمان (وام)

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أنجزت «دائرة المالية في عجمان» عدداً من المبادرات المجتمعية والإنسانية، شملت توزيع مئات وجبات الإفطار على العمال الصائمين أسبوعياً، وعلى الأسر المتعففة، إضافة إلى عدد من المبادرات الرمضانية الأخرى، وذلك تجسيداً لالتزامها بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل الخيري، وقيم التكافل والتضامن في المجتمع والارتقاء بمستوى سعادة أفراده.
ونفذت الدائرة النسخة الخامسة من مبادرة «لقمة خير»، والمشاركة في باقة من المبادرات الإنسانية التي نظّمتها جهات خيرية أخرى في دولة الإمارات بهدف رسم البسمة على وجوه الأسر المتعفّفة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تنفيذ مبادرة «لقمة خير 5»، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية على مدار شهر رمضان 2023.
وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «إن المبادرات المجتمعية والإنسانية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية، والتي يتمثّل هدفها الأسمى في تعزيز سعادة المجتمع المحلي»، مؤكداً أن الدائرة تحرص على إطلاق مبادرات دعماً للجهود التي تبذلها بهدف تعزيز روابط المحبة بين جميع شرائح المجتمع، وتحقيق الاستدامة في إمارة عجمان ودولة الإمارات، بما يسهم في تحقيق أهداف «عام الاستدامة»، ورفد جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، قال وليد عبدالله الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة المالية في عجمان، إن الدائرة شاركت في عدد من المبادرات المجتمعية الأخرى التي تعزز مبادئ البذل والعطاء، مثل مبادرة «رمضان أمان» التي نظمتها «جمعية الإحسان الخيرية» بالتعاون مع «دائرة التنمية السياحية» في الإمارة، وحملة توزيع الوجبات على الأسر المتعففة التي نظمتها «هيئة الأعمال الخيرية» في عجمان، و«مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية».

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