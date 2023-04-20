«قراء دبي» تكرم 13 من مشاهير قراء العالم الإسلامي

دبي (الاتحاد)

كرمت فعالية قراء دبي التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 13 من مشاهير قراء العالم الإسلامي الذين قدموا من خارج الدولة لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل في إمارة دبي.

وكرم عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامي، مؤخراً القارئ مشاري راشد العفاسي من دولة الكويت الشقيقة، على مشاركته في رمضان دبي، وعلى استضافته لإمامة المصلين في صلاة التراويح الاثنين 19 من رمضان 1444ه في جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل.

وشارك مشاري راشد العفاسي في عدة دورات سابقة في فعالية قراء دبي، وتميز بحضور كبير من جانب المصلين من مختلف إمارات الدولة لأداء الصلاة خلفه والاستماع إلى تلاوته العذبة.

ومن جانبه كرم جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة المؤسسات الإسلامية رئيس فريق قراء دبي، 12 قارئاً منهم عادل عبدالله ريان (السعودية) وعبدالعزيز بندر بن بليلة (السعودية)، وعبدالعزيز سالم الزهراني (السعودية) وأحمد بن عبدالله الدوسري (السعودية) ورعد الكردي (العراق)، ومحمد مبارك الفاو (البحرين) وميلود ناصري (الجزائر) ومحمد سالم عبدالرحمن (ليبيا)، ومنصور عبدالله محيي الدين (اليمن)، ومحمد زاهل زكريا (سنغافورة) وسعيد عبدالله الخطيب (اليمن)، وياسين إدريس نائب (إرتيريا).