«عكرمة ابن أبي جهل».. مسجد واكب نهضة غياثي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واكب مسجد عكرمة ابن أبي جهل حركة التطوير والنهضة الشاملة التي شهدتها مدينة غياثي في منطقة الظفرة والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بعد أن وجه بإنشاء مدينة حديثة متطورة تضم كافة الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات الأخرى لتواكب إنشاء المساكن الحديثة للمواطنين.

ويعتبر مسجد عكرمة ابن أبي جهل أحد المساجد الثلاثة الأولى التي تم تشييدها في المدينة منذ البدايات، وارتبط في أذهان الأهالي منذ القدم بفضل موقعه الاستراتيجي وسط المدينة وبجوار منطقة السوق ليستقبل الزوار وأهالي المدينة.

ويتكون المسجد من صحن داخلي كبير وملحق إضافي ليستوعب الإعداد المتزايدة من المصلين ويستوعب المسجد أكثر من500 مصل، كما يتميز المسجد بوجود مساحات خارجية كبيرة حوله لتستوعب أعداداً كبيرة من السيارات في المواقف الخارجية، بجانب وجود مساحات خالية كبيرة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، مما يسمح بدخول الشمس والضوء غالبية أوقات النهار.