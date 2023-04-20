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مسجد «رضا الوالدين».. عمارة إسلامية معاصرة

مسجد «رضا الوالدين».. عمارة إسلامية معاصرة
20 ابريل 2023 22:34

إبراهيم سليم (أبوظبي)
شيد مسجد «رضا الوالدين» وفق الطراز المعماري الإسلامي، حيث يبرز الهندسة المعمارية المتبعة في بناء المساجد بالدولة، ويزين المسجد مئذنتان مكسية بأعمال حجرية عصرية، مع تصميم جميل بزخارف إسلامية، حيث تم بناء المسجد بأحجار بيضاء تستخدم لزينة المساجد من الخارج، ويضم في الوسط  قبة مركزية ضخمة تبرز جمالية الفن المعاصر في البناء، بالإضافة إلى ثلاث قباب في مقدمة المسجد مبنية بشكل متناسق من روح المكان، ويمكن للمسجد استيعاب أكثر من  1000 مصل في وقت واحد.

ويمتد  المسجد على مساحة 3000 متر مربع، ويقع في منطقة بني ياس شرق 4 حيث يخدم منطقة بني ياس والشوامخ ليكون منارة لافتة في البر الرئيسي لأبوظبي.
ويشكل المسجد نموذجا رائعاً يدلل على عظيم ما تمتلكه العمارة الإسلامية من جماليات الخط والتشكيل والفن، ويحتوي المسجد على سكن خاص للإمام والمؤذن عبارة عن طابقين، بمساحات شاسعة.

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ويشكل المسجد بموقعه أهمية خاصة لسكان المنطقة نتيجة مساحته الواسعة، حيث شهدت ليلة السابع والعشرين من رمضان توافد أكثر 4000 مصل من الرجل والنساء، الذين أدوا صلاة القيام خلف فضيلة الشيخ أحمد بن النوه المنهالي، حيث دعا الجميع الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الامن والأمان وأن يمن عليها بالخير البركات وأن يحفظ قيادتها.

مسجد
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