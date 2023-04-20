الشارقة في العيد.. تجارب ملهمة

الشارقة (الاتحاد)

تحتفي الشارقة بالعيد وسط أجواء عائلية بمزجها بين هوية الثقافة العربية والبعد العالمي، ما يتيح للزوار التمتع ببيئتها ومناطقها المتنوعة.

ومع حلول إجازة عيد الفطر المبارك، يمكن أن تلتمس هذه التجربة الآسرة في كل ركن من أركان الإمارة بأنشطة وفعاليات ومغامرات، وسط الطبيعة الساحرة والشواطئ الخلابة والحدائق والمتنزهات الخضراء، وكل ما يعكس روح العيد بأجواء احتفالية.

وتلبي إمارة الشارقة شغف التسوق خلال هذه المناسبة لقاطنيها وزوارها، ويلتمس الزائر الشعور الحقيقي للعيد الذي يتجلى في الترابط المجتمعي وحب العطاء، وتتكاتف الجهود لإسعاد العائلات والأطفال وإشراكهم في فرحة هذه الأيام، وتطلق العديد من المؤسسات مبادرة «كسوة العيد» بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بما فيها مؤسسة «القلب الكبير» التي قامت بإسعاد الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات بتوفير ملابس جديدة لإدخال الفرحة إلى قلوبهم وإعانة أسرهم العفيفة، ونظمت المؤسسة رحلات تسوق للأطفال بصحبة المتطوعين لاختيار ما يناسبهم من ملابس العيد، وليشاركوا أقرانهم فرحة العيد، بينما قامت مؤسسة «أصدقاء مرضى السرطان» بإشراك الأطفال مرضى السرطان في هذه الفرحة لينسوا آلامهم ومرضهم، وتدخل الفرحة قلوبهم باحتياجات وملابس العيد.

ووزعت «جمعية الشارقة الخيرية» كسوة العيد على 7000 مستفيد من الأسر المتعففة ليشاركوا أقرانهم بهجة العيد، كما أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مبادرة «فرحة عيد» التي تستهدف إضفاء الفرحة في نفوس 3000 طفل، وتندرج هذه المبادرة تحت سلسلة من المشاريع المجتمعية التي تنفذها الدائرة، بشكل سنوي، ويتعدد المساهمون فيها من مختلف الشرائح المجتمعية، إضافة إلى الجهات الحكومية في الإمارة، وسواها الكثير من المبادرات الإنسانية والخيرية التي تهدف إلى نشر البهجة والسرور لدى مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.

وتستعد الوجهات الشهيرة في الشارقة لاستقبال الزوار بأنشطة وعروض وخصومات، تشهدها كل من «القصباء»، إحدى الوجهات الترفيهية والسياحية المميزة في الإمارة، و«واجهة المجاز المائيّة» النابضة بالحياة، و«زوايا ووك» الوجهة التسويقية الترفيهية المركزية العصرية في قلب الشارقة، و«الجادة» التي تتمتع بأفضل ميدان تزلج في المنطقة، وسواها الكثير.

وتقدم وجهات ومنشآت الضيافة الفاخرة في الشارقة خلال إجازة العيد مجموعة من باقات الترفيه والضيافة توفر للمحتفلين بالعيد قضاء أوقات ممتعة برفقة عائلاتهم.

ويمكن الاستمتاع بالألعاب النارية التي تطلق في أكثر من وجهة سياحية وترفيهية في الإمارة، وحضور العروض المسرحية التي تقام في «سيتي سنتر الزاهية» مثل عرض شخصيات «مونستر مونش Monsters Munch» الذي يجمع 11 فناناً يقدمون عرضاً غنائياً راقصاً، بجانب عروض أخرى عالمية وترفيهية جوالة لراقصي الهيب هوب والبريك دانس للمحترفين

ولشواطئ الشارقة في العيد سحرها الذي يجذب الزوار، سواء على سواحل الخليج العربي أو خليج عُمان، للتنزه والسباحة وممارسة الرياضات المائية والشاطئية والاستمتاع بأجواء البحر مع العائلة والأصدقاء، وأبرزها شاطئ الحيرة، وشاطئ الخان، وشاطئ ممزر الشارقة، وشاطئ كلباء، وشاطئ خورفكان، وشاطئ الحمرية، والتي تتربع على عدد منها مجموعة من الفنادق الفاخرة ذات الإطلالات الرائعة، ذلك بالإضافة إلى سد الرفيصة الساحر في خورفكان الذي يقدم تجربة رائعة لزواره بقوارب الكاياك.

ويمكن الاستمتاع بالحدائق والمتنزهات المتميزة مثل سبلاش بارك وواجهة المجاز المائية، ومنتزه الشارقة الوطني، وحدائق المنتزه التي تضم حديقة «مملكة اللؤلؤ» المائية، وحديقة «جزيرة الأساطير» الترفيهية، مع مرافق خدمية وترفيهية وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى متنزهات «الرحمانية».

ولفرصة مشاهدة أجمل الكائنات البحرية النادرة، يمكن للعائلات زيارة مربى الشارقة للأحياء المائية، فيما تبقى «جزيرة النور» في الشارقة وجهة مثالية للراغبين في التمتع بمرافقها الترفيهية ومعارضها الفنية والمناطق المخصصة للعب للأطفال وزيارة بيت الفراشات فيها.