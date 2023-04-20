رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء إيطاليا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله سعادة لوكا فيراري المبعوث الخاص لرئيس مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية، بحضور لورينزو فانارا السفير الإيطالي لدى الدولة.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، آفاق العلاقات بين الدولتين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.