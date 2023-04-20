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محمد بن راشد: كل عام والإمارات وشعبها بخير

محمد بن راشد: كل عام والإمارات وشعبها بخير
20 ابريل 2023 20:20

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني إلى الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وكتب سموه على موقع تويتر «كل عام والإمارات وشعبها بخير.. كل عام وأمتنا العربية والإسلامية في خير.. كل عام والعالم إلى خير وسلام».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تقبل الله طاعاتكم.. وأدام أفراحكم.. وحقق جميع أمانيكم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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