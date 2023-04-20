محمد بن راشد: كل عام والإمارات وشعبها بخير

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني إلى الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب سموه على موقع تويتر «كل عام والإمارات وشعبها بخير.. كل عام وأمتنا العربية والإسلامية في خير.. كل عام والعالم إلى خير وسلام».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تقبل الله طاعاتكم.. وأدام أفراحكم.. وحقق جميع أمانيكم».

كل عام والإمارات وشعبها بخير .. كل عام وأمتنا العربية والإسلامية في خير .. كل عام والعالم إلى خير وسلام … تقبل الله طاعاتكم .. وأدام أفراحكم .. وحقق جميع أمانيكم .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 20, 2023