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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 ابريل 2023 18:07

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 35 كم/س .
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 14:11 والثاني عند الساعة 02:02 والجزر الأول عند الساعة 19:44 والثاني عند الساعة 00:00 .
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والثاني عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 16:37 والثاني عند الساعة 04:57 .

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