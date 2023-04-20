الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بعيد الفطر

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بعيد الفطر
20 ابريل 2023 16:47

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادلا خلاله أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين وشعبيهما الخير واليمن والبركات وينعم عليهما مزيداً من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والسلام.

أخبار ذات صلة
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
محمد بن زايد يهنئ الحكام وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر المبارك

كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان لتهدئة الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي، وذلك في ضوء دعم دولة الإمارات ومصر الشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في بلده.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
مصر
عبد الفتاح السيسي
آخر الأخبار
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
الرياضي
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
اليوم 12:09
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر
الإمارات
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©