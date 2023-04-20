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حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة ويستقبل المهنئين بقصر الرميلة

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة ويستقبل المهنئين بقصر الرميلة
20 ابريل 2023 15:44

 
يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة . ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة. ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة جموع المهنئين بالدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة في أول وثاني أيام العيد بالفترتين الصباحية والمسائية.

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المصدر: وام
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