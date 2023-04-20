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فعاليات متنوعة لبلدية العين خلال عيد الفطر

فعاليات متنوعة لبلدية العين خلال عيد الفطر
20 ابريل 2023 13:07

 أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع ، تقام في 4 حدائق رئيسية في المدينة وهي مبزرة الخضراء وحديقة الشويب للعائلات وحديقة الظاهر وحديقة الوقن للعائلات وذلك بهدف مشاركة المجتمع فرحة العيد.

وقال أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمة المجتمع إنه تم تحديد أوقات افتتاح الحدائق خلال فترة العيد ، حيث تفتح أبوابها في الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، مما يسمح لجميع أهالي وزوار مدينة العين ، باستخدام الحدائق لأطول وقت ممكن ، حيث تشهد هذه الفترة زيادة أعداد مرتادي الحدائق.

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وأضاف الكويتي أن البلدية اختارت عددًا من الحدائق موزعة على قطاعات المدينة والتي تحتضن فعاليات متنوعة لجميع فئات المجتمع خلال العيد ، لافتا إلى أن الفعاليات في مبزرة الخضراء بقطاع وسط المدينة بدأت أمس وتستمر حتى 30 أبريل الجاري، وتقام الفعاليات في حديقة الشويب للعائلات في القطاع الشمالي من 21 حتى 24 أبريل وفي حديقة الظاهر في القطاع الشرقي يومي 22 و 23 أبريل و في القطاع الجنوبي تم اختيار حديقة الوقن للعائلات.

وأوضح أن الفعاليات تتضمن الأسواق الشعبية و فعاليات ترفيهية وعرض المنتجات لدعم الأسر المنتجة إضافة لمناطق لألعاب الأطفال وركن مخصص للمأكولات .

المصدر: وام
عيد الفطر
أبوظبي
بلدية العين
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