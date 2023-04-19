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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام

رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
20 ابريل 2023 03:25

هانوي (وام)

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قدّم الدكتور بدر عبدالله المطروشي، أوراق اعتماده إلى فخامة فو فان ثونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة هانوي.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب السفير بدر المطروشي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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