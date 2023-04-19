استعداداً للعيد.. تعزيز جاهزية قطاع النفايات وسلامة الغذاء والمرافق

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي استكمال استعداداتها لتأمين الاحتفال بعيد الفطر السعيد في مختلف مناطق إمارة دبي، وذلك عبر تجهيز فرق التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة، وتكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافةً إلى تحديد أهم المرافق والحدائق التي ستُقام فيها العروض والفعاليات الترفيهية ومواعيد عرضها.

ويأتي ذلك ترجمةً لجهود بلدية دبي في تقديم أفضل مستويات الخدمة والحياة والرفاهية لجميع السكان والزوار في مدينة دبي، تحقيقاً لهدفها في جعل دبي المدينة الأكثر جاذبيةً واستدامةً وجَودةً للحياة، عبر تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة، وتقديم خدمات بلدية رائدة تعزز سعادة الناس ورفاهيتهم، بما يتماشى مع رؤية إمارة دبي.

ونفذت بلدية دبي حملات رقابية قبل حلول العيد للتأكد من مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك في إطار ضمان سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال أيام عطلة العيد، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة لتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي. كما نفذت فرق التفتيش الغذائي حملات على المؤسسات الغذائية والهايبر ماركت ومحال الحلويات والشوكولاتة والحلويات الشعبية والعربية، نظراً لازدياد الإقبال عليها خلال فترة العيد، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات، خاصةً التلوث التبادلي الذي يحدث نتيجة عدم فصل اللحوم النيئة عن المطبوخة أو الجاهزة للأكل، ومراقبة مدى التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية بأعلى معايير النظافة الشخصية التي تعزز الصحة العامة للمستهلكين. وستستمر فرق بلدية دبي بتنفيذ الحملات على منافذ البيع، والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، وسوق الخضراوات والفواكه المركزي، وسوق الواجهة البحرية لضمان سلامة المنتجات الغذائية الطازجة. كما حددت بلدية دبي أوقات العمل في مقاصبها لتكون بين الساعة السابعة صباحاً والثانية ظهراً خلال أيام عطلة العيد. ونفذت حملات توعية لأفراد المجتمع عن مخاطر الذبح خارج المقاصب، ونوّهت بضرورة عدم اللجوء إلى القصابين المتجولين أو اتباع الذبح العشوائي لما يشكّله من خطورة على الصحة العامة والبيئة.

نظافة

ضمن إجراءاتها لتعزيز نظافة المرافق العامة، نفّذت فرق بلدية دبي عمليات تنظيفٍ لجميع مصليات العيد في الإمارة وعددها (10) مصليات، ووزعت 45 وسيلة تخزين نفايات وسِلَال مهملات إضافية، بجانب المساجد وأماكن فعاليات العيد لتغطية الحالات الطارئة والمناطق الأكثر ازدحاماً.

ووفرت البلدية قرابة 2.250 عامل نظافة، من بينهم 426 عاملاً يتبعون للقطاع الخاص، وأكثر من 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً، و747 آلية ومركبة تنقسم إلى 307 سيارات ثقيلة، و214 سيارة خفيفة، و120 مركبة تأجير، إضافةً إلى 76 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة، والتي ستكون جاهزة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة.

كما خصّصت فريقاً لمتابعة نظافة شواطئ إمارة دبي، يتكون من 73 عامل نظافة، يعملون على مدار الساعة بواقع 3 ورديات عمل لمتابعة نظافة ما مجموعه 22 كم من الشواطئ العامة، فضلاً عن فريق خاص لمتابعة نظافة خور دبي والقنوات المائية بأحدث المعدات والقوارب. كذلك جهزت فريق عمل خاص بأول أيام عيد الفطر، مكوّناً من 57 عامل نظافة و5 موظفي من الجهاز الإشرافي والرقابي لتغطية ما مجموعه 2.300 كم طولي من الطرق الرئيسية السريعة.

مواعيد

حددت بلدية دبي مواعيد تشغيل الحدائق والمرافق الترفيهية في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر، لتكون في دبي سفاري بارك بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً، ومضمار الدرجات الجبلية في مشرف الوطنية بين 6:30 صباحاً و6 مساءً، فيما ستكون مواعيد التشغيل في كل من حدائق الخور والممزر وزعبيل والصفا ومشرف الوطنية بين الساعة 8 صباحاً و11 مساءً، والحديقة القرآنية بين الساعة 8 صباحاً و10 مساءً. فيما ستكون مواعيد عمل برواز دبي بين الساعة 9 صباحاً و9 مساءً، ومدينة الطفل من الاثنين للجمعة بين الساعة 9 صباحاً و8 مساءً.

وخصصت البلدية دبي ثلاثة مرافق عامة وترفيهية في إمارة دبي ستحتضن فعاليات وعروضاً ترفيهية حية خلال أيام عيد الفطر، تشمل برواز دبي، ودبي سفاري بارك، وقرية المستكشف، والقرية الآسيوية الساعة الثانية والنصف مساءً، وأخيراً، المخرج الرئيسي في الساعة الثالثة والنصف مساءً.





