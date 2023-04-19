«البلديات» تستكمل تزيين شوارع العاصمة

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت دائرة البلديات والنقل أعمال تزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والدوارات في إمارة أبوظبي باللوحات الفنية المضيئة ابتهاجاً واحتفاءً بقدوم عيد الفطر المبارك؛ وذلك بهدف إدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. وعملت فرق بلديات مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، على تركيب لوحات زينة عيد الفطر كزينة إضافية لزينة رمضان، لتجسد روحانيات عيد الفطر وما يمثل لدى أفراد المجتمع، حيث تتميز اللوحات بأنها مزيج من التشكيلات الهندسية المختارة بين النجوم والأهلّة وكلمات التهنئة بعيد الفطر المبارك. وقد تمت إضافة عدد من اللوح المضيئة الخاصة بعيد الفطر، والتي تم تركيبها على أعمدة الإنارة الأمامية عند كل تقاطع في الطرق الرئيسة والفرعية. وقد تم تزيين الجسور الرئيسية ومعالم البنى التحتية البارزة، والتي تميز مدينة العاصمة أبوظبي، وأصحبت جزءاً لا يتجزأ من هويتها الحضرية ومعالمها الثقافية. وتتضمن لوحات زينة العيد عدداً من العبارات المتعارف عليها في الثقافة المجتمع الإماراتي، من قبيل «عيدكم مبارك»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم»، «من العايدين والغانمين»، «من العايدين والسالمين»، حيث تم دمج ألوان عديدة في اللوحة الواحدة لإعطائها رونقاً يميزها عن المناسبات الأخرى.

وقد أصبحت أعمال التزيين السنوية تقليداً راسخاً ومرتبطاً بالمناسبات الوطنية والدينية ومعبراً عن الهوية والموروث الثقافي والاجتماعي للمجتمع الإماراتي. كما تأتي أعمال الزينة في إطار الجهود المبذولة لخلق أجواء من الفرح والسعادة، ما يسهم في تحسين الشعور بالإيجابية وتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارة.

مناسبة وآمنة

تحرص دائرة البلديات والنقل على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، كما تحرص على أن تكون أعمال الزينة جميعها ذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة جميع العوامل الجوية، ومصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة، وذلك بالتزامن مع إعلان عام 2023 في دولة الإمارات عاماً للاستدامة، في مبادرة تهدف لرفع الوعي حول أهمية الاستدامة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال على تبني الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، حيث تركز دائرة البلديات والنقل جهودها على تعزيز ممارسات الاستدامة في كل ما تقوم به من مبادرات ومشاريع وأنشطة، بما في ذلك أعمال الزينة التي تشهدها إمارة أبوظبي احتفالاً بعيد الفطر المبارك.



