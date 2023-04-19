تكثيف الزيارات والتفتيش والتوعية برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استعدت دائرة بلدية رأس الخيمة، متمثلة في إدارة الصحة العامة لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر تكثيف الزيارات وحملات التفتيش والتوعية على مختلف المنشآت التي تشهد إقبالاً لافتاً خلال هذه الفترة من العام.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: «إن الإدارة أكملت التجهيزات كافة لاستقبال العيد، عبر اعتماد خطة شاملة، تتمثل في توجيه الحملات والزيارات الميدانية على مختلف وأهم المنشآت العاملة». وذكرت أن الرقابة والخدمات البيطرية ستواصل تنفيذ الحملات التفتيشية التي بدأت خلال شهر رمضان المبارك حتى اقتراب العيد، وستكون هناك حملات ميدانية أخرى خلال أيام عيد الفطر، تشمل منشآت بيع اللحوم والدواجن والأسماك.

رقابة صحية وبيئية

ذكرت أن الرقابة الصحية والبيئية ستقوم بعدد من الحملات التفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك من الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت: «تستهدف المنشآت الصحية المهنية بمختلف مناطق الإمارة من المصابغ وصالونات الحلاقة الرجالية والعناية الشخصية ومراكز التجميل النسائية ومراكز بيع المواد التجميلية والعطور ومحال العطارة ومقاهي تقديم الشيشة».

وأكدت أن الهدف منها تلك الحملات هو التحقق من البطاقات الصحية، والتأكد من خلو العاملين من الأمراض السارية والمواد والأدوات المستخدمة وشهادات المطابقة صالحة للاستخدام والمواد مطابقة للمواصفات والأجهزة المستخدمة في مراكز التجميل النسائية وغيرها. كما حددت دائرة بلدية رأس الخيمة ساعات العمل في مقاصب الإمارة، خلال عيد الفطر المبارك، وتشمل المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، ومنافذ الإمارة الحدودية. وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطط لتأمين صحة وسلامة الأفراد في إمارة رأس الخيمة برفع مستوى الرقابة الغذائية، وتكثيف الحملات التفتيشية لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية، حيث تسعى إلى تلبية متطلبات العمل في أوقات الذروة التي يشهدها عيد الفطر، إلى جانب التأكد من تكامل مختلف العناصر لتطبيق آليات الأمان التي تضمن توفير كل المقومات الصحية في التعامل مع الجمهور. وذكرت أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيعمل مقصب رأس الخيمة من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، والمقصب المركزي (الفلية) من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً ومقصب الغيل من 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً ومقصب شوكة على مدار الساعة عند الطلب.



