«النقل المتكامل» يعلن مواعيد عمل المركز وخدمات النقل

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وفي خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، مواعيد العمل في جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 29 رمضان 1444 هجرية، الموافق اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وتستمر حتى يوم 3 شوّال 1444 هجرية، مؤكداً مجاناً رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 إلى نهاية العطلة الرسمية. إلى ذلك، يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وحتى نهاية عطلة العيد الرسمية. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

وفي هذا السياق، نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

كما أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم بعد الانتهاء من عطلة العيد الرسمية في ساعات الذروة الاعتيادية، وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فقد أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية، مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد. بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات، بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات.

أما بالنسبة لخدمتي «أبوظبي إكسبرس» وحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك»، ستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.