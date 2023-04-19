54 دورية لتأمين حركة السير بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن إدارة المرور والدوريات انتهت من وضع خطتها لتأمين الحركة المرورية خلال عيد الفطر المبارك والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسية وفي مختلف مناطق الإمارة، وذلك منعاً لتشكل الازدحام.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات، إلى إنه سيتم نشر 54 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان، مشيراً إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة.

وناشد المقدم سيف الفلاسي، الجهور سائقي المركبات عموماً، والسائقين من فئة الشباب، خصوصاً إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقانون المروري على الطرقات، متمنياً لهم الأمن والسلامة وعيد فطر سعيد خالٍ من الحوادث.