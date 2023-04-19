الدفاع المدني يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الفطر المبارك

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، جاهزية جميع إداراتها العامة والإقليمية التابعة لها، ومراكزها المنتشرة على امتداد إمارات الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن استراتيجيتها المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وبهذه المناسبة، تقدم اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وإلى شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، أن الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العيد، تتمثل في توجيه إدارات الدفاع المدني كافة على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات، لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك القيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.

وأضاف: «قدمت القيادة العامة للدفاع المدني، مواد إرشادية عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مواد توعية وتثقيفية لرفع جانب الوعي لأفراد المجتمع، وبخاصة لتعريف أفراد الأسرة والعمالة المساعدة بمصادر الخطر في المنزل». وأكد قائد عام الدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في جميع مراكزها بالدولة على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع أي بلاغ يرد إليها على مدار الساعة على أرقام الطوارئ 999 أو997.