رأس الخيمة تتزين لاستقبال عيد الفطر السعيد

رأس الخيمة (وام)

أتمت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة تزيين طرق وشوارع الإمارة استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد.

وأكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدائرة انتهت من أعمال تركيب التشكيلات والمجسمات الضوئية لتزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة والجسور في تقليد سنوي تحرص عليه الإمارة احتفاء بقدوم عيد الفطر السعيد والانتهاء من تجهيز مصليات العيد وعمليات الصيانة والتنظيف لاستقبال الأهالي، تجسيداً لمعاني وقيم العيد والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع.

وأوضح العلي أن مشروع تزيين الإمارة يأتي وفق تصاميم مبتكرة وجديدة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك وروعي في التصاميم أن تتماشى مع الأجواء الاحتفالية بالمناسبة وحملت عبارات «عيدكم مبارك».

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة، إن عمليات تركيب الإنارة الخاصة بعيد الفطر تأتي ضمن خطة الدائرة لإضفاء البهجة والسعادة على الأجواء الاحتفالية لعطلة العيد في شوارع الإمارة خاصة كورنيش القواسم الذي يحظى بتشكيلات مختلفة، كونه المقصد السياحي الأول للعائلات والسياح طوال العام.

وأشار العلي إلى أن الفرق الهندسية بالدائرة بالتعاون مع هيئة إدارة المخلفات بدأت عمليات صيانة وتنظيف مصليات العيد بمختلف مناطق الإمارة وإجراء التحسينات على المناطق المتضررة.