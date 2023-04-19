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شرطة رأس الخيمة تدعو للالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية

شرطة رأس الخيمة تدعو للالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية
20 ابريل 2023 03:24

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر السعيد، تشهد مختلف الطرق والمسارات اكتظاظاً ملحوظاً مع توجه العديد من أفراد الجمهور إلى مختلف الأسواق والمحال والمراكز التجارية لتوفير مستلزمات العيد، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وقال الرائد محمد جابر النعيمي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: إنه مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر، الذي يشهد خروج كافة شرائح المجتمع لتوفير مستلزمات العيد، تتسم مختلف الطرق والمسارات بمرور الأعداد المختلفة من المركبات، الأمر الذي يتطلب تواجد مستمر لمختلف الدوريات الشرطية التي تعمل على تنظيم عملية السير والمرور وفك الاختناقات وتدعو للتقيد التام بأنظمة السير والمرور للحفاظ على سلامة الجميع.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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