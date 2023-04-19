تكريم الفائزين في جائزة عجمان للقرآن الكريم

عجمان (وام)



شهد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي الحفل الختامي لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها السادسة عشرة 2023، والذي أقيم الليلة قبل الماضية في قاعة زايد للمؤتمرات في جامعة عجمان.

حضر الحفل الشيخ راشد بن عمار النعيمي ومعالي حصة بوحميد وزيرة دولة، وعدد من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وممثلي الشركات الراعية والداعمة للجائزة، والشركاء المجتمعيين للجائزة، والمهتمين بقطاع تحفيظ القرآن الكريم في الدولة بجانب الطلبة الفائزين بمسابقات الجائزة وأولياء أمورهم.

وأكد حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للجائزة منذ انطلاقتها عام 2007 مهدت الطريق للمهتمين بالقرآن من المواطنين والمقيمين، للتنافس في حفظ كتاب الله عز وجل وتكريم المتميزين منهم، إضافة إلى إبراز أنشطة خدمة القرآن الكريم وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع.

‎ وأشار إلى دور الجائزة وانتشارها على مستوى الدولة، والتي تنافس في دورتها الحالية 37 َجنسيةً، على خمسِ مسابقاتٍ رئيسةٍ، تضمنت 21 فرعاً، وهي مسابقةُ نورِ الهممِ لفئةِ التوحدِ، ومسابقةُ القرآنِ الكريمِ لطلابِ المراكزِ القرآنيةِ، ومسابقةُ الأمهاتِ المواطناتِ، ومسابقةُ أصحابِ الهممِ، ومسابقةُ أجملِ ترتيلٍ، موضحاً أن 2022 شخصاً من الجنسين شاركوا في المنافسات من 132 مركزاً على مستوى الدولةِ.

وأضاف أن المركز قامَ خلال العام الماضي بطباعةِ 21 ألفاً، و620 نسخةً من القرآنِ الكريمِ، بعدة لغات ومنها العربيةِ والخاصة بأصحابِ الهممِ واستفاد من خدماته 6035 شخصاً، منهم 32% من المواطنين و55% من الناطقينَ باللغة العربيةِ و13% من الناطقينَ بغيرِ العربيةِ.

‎ وأشار إلى أن عدد الخاتمين للقرآن الكريم منذ انطلاقةِ المركزِ، بلغ 243 خاتماً وخاتمةً، منهم 44 لهذا العامِ وذلك من خلال 96 حلقةً قرآنيةً، موزعةً على حلقاتِ المساجدِ و«منصةِ عجمان لتعليمِ القرآنِ الكريمِ عن بعدٍ».

وكرم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي في ختام الحفل 44 طالباً حافظاً لكتاب الله من الفائزين في جميع مسابقات الجائزة.

تكريم

في مسابقة أجمل ترتيل حصلت الشيخة علياء بنت سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على المركز الأول، والشيخة لطيفة بنت سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على المركز الرابع في المسابقة نفسها، وفي جائزة الأمهات حصلت الشيخة آسيا بنت مايد بن عبيد آل مكتوم على المركز الأول.

‎ كما كرم الشيخ حميد بن عمار النعيمي الأسرة المتميزة وفاز بها أسرة الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، إضافة إلى تكريم رعاة الجائزة والمؤسسات الداعمة والشركاء لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.



