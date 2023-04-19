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تكريم 120 متطوعاً في فعاليات «رمضان عجمان»

تكريم المتطوعين بحضور مريم المعمري (من المصدر)
20 ابريل 2023 03:24

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان، حفل تكريم المتطوعين في دورتها 17، التي تحمل شعار «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، بحضور رئيس اللجنة والأعضاء والمتطوعين والمتطوعات واللجنة الإعلامية، وذلك في المجلس الرمضاني لأمين الشرفا.
وأشادت مريم المعمري، رئيس اللجنة العليا لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، بالدور ‏الكبير، الذي يعكس معاني الوفاء والاعتزاز بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى ‏أن القيادة الحكيمة حرصت على توفير كافة سبل الدعم، وترسيخ القيم الإنسانية وثقافة العمل ‏التطوعي، إيماناً منها بأن التطوع أحد أهم المفاهيم والركائز التي يرتقي بها المجتمع. ‏
وأعربت المعمري عن فخر واعتزاز اللجنة بكوكبة المتطوعين والمتطوعات، الذين جسدوا رؤية القيادة الرشيدة في التطوع والعطاء والانتماء للوطن، مؤكدة أن الحفل جاء حرصاً من اللجنة العليا للفاعليات على تكريم المتطوعين على الجهود المبذولة لإنجاح الفعاليات، حيث أظهر المتطوعون وعددهم 120 على النحو التالي 80 متطوعاً و40 متطوعة، نموذجاً للتميز في الأداء وتحمل المسؤولية.
وأعرب المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات رمضان تقوى وإيمان، وأنهم على استعداد تام لبذل قصارى جهدهم لرفعة الوطن.

عجمان
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