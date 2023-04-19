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شراكة تجمع «محمد بن راشد للإسكان» و«تعاونية الاتحاد»

شراكة تجمع «محمد بن راشد للإسكان» و«تعاونية الاتحاد»
20 ابريل 2023 03:24

دبي (الاتحاد)

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وقعت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» و«تعاونية الاتحاد» اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات المجتمعية للمؤسسة، ووضع حلول مبتكرة لتعزيز حياة أفراد المجتمع، وتنص الاتفاقية على توفير بطاقات شرائية من تعاونية الاتحاد بقيمة إجمالية تصل إلى مليون درهم لصالح مئات الأسر من ذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى المستفيدة من المبادرات المجتمعية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وقع الاتفاقية كلُّ من عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد.
وقال عمر حمد بوشهاب: «تعكس هذه الاتفاقية  التزامنا المشترك لتعزيز المبادرات الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأسر ذات الدخل المحدود في إمارة دبي».

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
تعاونية الاتحاد
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