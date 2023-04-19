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«دبي الخيرية» تسعد 24 نزيلاً في «إصلاحية» الإمارة

«دبي الخيرية» تسعد 24 نزيلاً في «إصلاحية» الإمارة
20 ابريل 2023 03:24

دبي (الاتحاد) 

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نفذت جمعية دبي الخيرية مبادرة إنسانية لإنهاء معاناة 24 نزيلاً في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، ممن صدرت بحقهم أحكام تنفيذ على ذمة قضايا مالية وإعادتهم إلى أسرهم وأبنائهم وممارسة حياتهم الطبيعية مع حلول عيد الفطر السعيد، بما يعزز جودة جودة الحياة النفسية والاجتماعية، ويدخل السعادة والبهجة إلى نفوس المشمولين بهذه المبادرة وأسرهم.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي، انطلاقاً من فلسفة «دبي الخيرية» في العمل الخيري والإنساني، ورؤيتها في التنمية ومساعدة المتعثرين، وإسعاد أفراد المجتمع، وإسهامها في الإفراج عن هؤلاء الغارمين خلال الشهر الفضيل، ليكونوا مع أسرهم وذويهم خلال عيد الفطر المبارك، ولإدخال البسمة والبهجة إلى أسرهم في هذه الأيام المباركة، امتثالاً لقيم وتعاليم ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا، وسياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة. وأكدت الجمعية مواصلتها مبادرتها الخيرية النوعية والمجتمعية الحيوية، بفضل دعم وتبرعات أهل الخير والإحسان من عملائها الدائمين، ومواكبة المسيرة الإنسانية والاجتماعية التي ترعاها الدولة على صعيد الاهتمام بجميع شرائح وفئات المجتمع بمن فيهم نزلاء المؤسسات العقابية.
وأوضحت الجمعية أن الغارمون من الفئات المستفيدة من أموال الزكاة حسب التوصيف الشرعي للمستحقين من هذه الفريضة، ممن عجزوا عن أداء مديونياتهم المالية، شريطة أن يكون نشاطهم الذي أصابه العجز المالي حلالاً ضمن القانون
وأكدت دبي الخيرية، أن هذه الفئة المعسرة من النزلاء وأسرهم، تحتاج إلى دعم متزايد لدوافع إنسانية في الدرجة الأولى.

جمعية دبي الخيرية
دبي
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