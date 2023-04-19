«أبوظبي للتقاعد» يَختتم مبادرته السنوية «رمضان العطاء»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهى صندوق أبوظبي للتقاعد من تنفيذ سبع مبادرات اجتماعية وتوعوية، امتدت على مدار شهر رمضان الكريم، تحت عنوان «رمضان العطاء»، وذلك في إطار خطط الصندوق وبرامجه السنوية التي يسعى من خلالها إلى ترسيخ مسؤوليته المجتمعية، وترسيخ النهج التطوعي والخيري وتعزيزه لدى فريق العمل.

واستهل الصندوق مبادراته، خلال الشهر الكريم بتنظيم زيارة لعدد من كبار المواطنين وأصحاب الهمم ضمن أسبوع البر، وذلك بالتعاون مع مركز المضيف التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ وذلك بهدف الاطمئنان على صحتهم وتبادل التهاني معهم بمناسبة الشهر الكريم، وتوزيع الهدايا عليهم، كما شارك الصندوق في مبادرة «كسر الصيام»، ضمن فعاليات أسبوع التكافل، إذ قام موظفو الصندوق بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين بمدينة أبوظبي والعين.

وشملت المبادرات السبع أيضاً، تنظيم زيارة لمستشفى مدينة خليفة الطبية، ضمن فعاليات أسبوع الرحمة قام بها وفد من موظفو الصندوق ووزّعوا خلالها الهدايا على الأطفال في عنبر الإقامة القصيرة، وذلك انطلاقاً من حرص الصندوق على المشاركة المجتمعية في مختلف القطاعات فيما اختتم الصندوق مبادراته الرمضانية بفعالية «رسالة شكر»، ضمن فعاليات أسبوع التآخي، حيث قام موظفي الصندوق بتقديم رسالة شكر وتقدير لعمال النظافة ومساعدي المكاتب وتوزيع الهدايا عليهم، لجهودهم المستمرة لدعم كافة موظفي الصندوق.

كما نفذ صندوق أبوظبي للتقاعد على مدار شهر رمضان المبارك، سلسلة مبادرات ومسابقات رمضانية استهدفت رفع وعي المواطنين بنظام التقاعد عبر عدة قنوات متنوعة وبطرق مختلفة ومبتكرة، وهي: مبادرة المجلس والتي تضمنت أربع حلقات مصورة ناقشت أهم حقوق وواجبات المؤمن عليهم في قانون التقاعد، وأيضاً مسابقة «رمضان ويا راشد» والتي تضمنت مجموعة من الألعاب التوعوية التفاعلية تم بثها على حساب موظف إسعاد المتعاملين «راشد»