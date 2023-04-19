شرطة دبي تكرم شركاء مبادرة «تكاتف»

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون لبحث الجنائي، شركاء مبادرة «تكاتف» التي نفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والتسامح والإخاء بين كافة فئات المجتمع، ‏ وتعزيز القيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبيرُ المُفتيين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومُمثلي الجمعيات الخيرية، وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري بالتعاون المُثمر مع مختلف الجهات الخيرية في الإمارة، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «تكاتف»، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الدائم مع الجهات الخيرية، وتعزيز التعاون المشترك معهم، خصوصاً في المشاريع والمبادرات الإنسانية، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في إسعاد المجتمع.

وقال اللواء خليل المنصوري، إن مبادرة «تكاتف» لم تكن لتنجحُ إلا بتعاونِ شركاءَنا الذين كان لهم الدورُ الكبيرُ في إنجاحها، خاصة أنها تأتي ضمن دعم حملة وقف المليار وجبة، والتي تهدف إلى فتح باب جديد أمام الأفراد والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهودِ لها في العمل الإنساني، بما يرسخ ثقافة الوقف باعتباره رافداً تنموياً حضارياً عريقاً، يجري ادخّارهُ لمستقبل الأجيال القادمة.

ومن جانبه، قال العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، إن مبادرة «تكاتف» تُعد من المبادرات التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، لتوزيع وجبات الإفطار، وهي مبادرة تجسد القيم الإماراتية النبيلة وترسخ ثقافة الخير.

وأوضح العميد ماجد السويدي، أن مجلس مديري مراكز الشرطة وبالتعاون مع الشركاء قام بتوزيع مليون و40 ألف وجبة إفطار على 22 نقطةِ على مستوى إمارة دبي، بمشاركة 600 متطوع. وفي ختام الحفل، كرم اللواء خليل المنصوري، المؤسسات والجمعيات الخيرية، شركاء مبادرة «تكاتف».