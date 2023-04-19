ولي عهد عجمان يؤدي صلاة القيام بمسجد آمنة الغرير

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صلاة القيام في مسجد الشيخة آمنة الغرير، رحمها الله، في منطقة الصفيا في عجمان، والذي يؤمه نخبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي في هذا الشهر الفضيل.

وأدى الصلاة مع سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بضيوف فعاليات «رمضان عجمان» من أصحاب الفضيلة العلماء والقراء من دول العالم الإسلامي الذين أحيوا ليالي هذا الشهر الفضيل بالصلاة والعبادة والمحاضرات الدينية في مختلف مساجد الإمارة.

وقال سموه إن رمضان المبارك، هو شهر للخيرات والإقبال على الطاعات، والتزود من الحسنات، من خلال صلاة القيام وقراءة القرآن، وإطعام الفقراء، وزكاة المال وصلة الأرحام، وهو نعمة كبرى ومنة عظمى يتوجب علينا أن نقابلها بشكره سبحانه وتعالى.

ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وإخوانه حكام الإمارات، ويسدد خطاهم في خدمة وطنهم وشعب الإمارات الكريم.

تحظى فعاليات «رمضان عجمان»، منذ انطلاقها في عام 2007، برعاية واهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وباستقطاب نخبة من العلماء والقراء من دول العالم الإسلامي من أجل إحياء ليالي هذا الشهر الفضيل، وبإقبال كبير وتفاعل ملحوظ من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارة والمناطق المجاورة لها.