224 ألف وجبة إفطار صائم وزعتها «الهلال الأحمر» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي، 224 ألف وجبة إفطار صائم في مدينة أبوظبي وضواحيها منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وأوضح سالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملتها الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، توزع يومياً في مدينة أبوظبي وضواحيها 8000 وجبة إفطار صائم، من خلال 55 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم، موزعة على 45 موقعاً جغرافياً في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها.

وتم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، والتأكد من سلامة الطعام قبل توزيعه وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.

وتستهدف «الهيئة» في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن توجد في مناطق السكن العمالية، وفي الأماكن القريبة من المساجد والأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.

وبدأ مدير مركز أبوظبي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع «زكاة الفطر» و«كفارة اليمين» على المستفيدين والذي يقدر بـ21.637 شخصاً، منهم 14.988 شخصاً سيستفيدون من مبادرة «زكاة الفطر» و6738 شخصاً سيستفيدون من مبادرة «كفارة اليمين».

مبادرات

تعتبر هذه المبادرات جزءاً من مبادرات حملة «رمضان.. عطاء مستمر» والتي تضم العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى توفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.

وبين السويدي أن الهيئة خصصت 3.008.371 مليون درهم لتنفيذ مبادرة «زكاة الفطر» في أبوظبي، فيما خصصت مبلغ 1.066.116 مليون درهم لتنفيذ مبادرة كفارة اليمين. وقدرت «الهيئة» عدد المستفيدين من برامجها الرمضانية داخل الدولة بـ831.205 أشخاص، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم، وتتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام.



