250 ألف وجبة طعام من «موانئ دبي»

دبي (الاتحاد)

قدمت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد - الإمارات» 250 ألف وجبة طعام للموظفين المقيمين في مجمع مساكن العمّال في جبل علي خلال شهر رمضان، انسجاماً مع القيم الإنسانية التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وخصصت لهذه المبادرة المجتمعية النوعية 4 ملايين درهم إماراتي لدعم جهود مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، الذراع الخيرية والإنسانية للمجموعة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجموعة «دي بي ورلد» المتواصلة لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث خصصت 10 ملايين درهم إماراتي لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الأعمال الإنسانية العالمية.

مصدر الهام

وقال نبيل قائد، نائب الرئيس لإدارة الموظفين والشؤون الإدارية، إدارة الموظفين، «دي بي ورلد - الإمارات»: «تشكل مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مصدر إلهام لنا في تبني الاستدامة لتكون جزءاً راسخاً من ثقافتنا المؤسسية، ومكوّناً رئيساً في خطتنا الاستراتيجية التي تشمل رعاية موظفينا، وتركّز على إطلاق المبادرات التطوعية، وتطوير أطر العمل المتكاملة للعناية بمتعاملينا. لذا نحرص بشكل متواصل على الاهتمام بموظفينا، لنكون نموذجاً يُحتذى به في توفير أفضل بيئة محفّزة لريادة الأعمال وتمكين المجتمعات لتزدهر على المستويين المحلي والإقليمي». وأضاف قائد: «قمنا بتنظيم عدد من الفعاليات خلال شهر رمضان التي تكرّس قيم التكاتف في المجتمع والتماسك بين العاملين في (دي بي ورلد). وخصصنا لمبادرتنا الرمضانية لهذا العام 4 ملايين درهم لدعم مجتمعنا الذي نسعى إلى خدمته بالشكل الأمثل، ونتطلع إلى تحقيق الأثر الإيجابي فيه». وحرصاً منها على نشر الخير وتعزيز قيم التراحم والتواصل، قامت «دي بي ورلد» بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بتنظيم مأدبة إفطار حضرها 60 مدعواً من كبار المواطنين في قاعة المجلس بمركز دبي التجاري العالمي، محققة نجاحاً كبيراً بتسجيل 27 ساعة تطوع.

وضمن مبادرات يوم زايد للعمل الإنساني، قامت الشركة بالتعاون مع مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية ومنصة «دوباي دوت كوم» للتجارة الإلكترونية، بتوزيع حوالي 700 طرد غذائي على العاملات المقيمات في مجمع سكن السيدات الجديد في منطقة غرب جبل علي، كما تم توزيع طرود غذائية على سائقي الشاحنات في مجمع التخليص الجمركي عند البوابة رقم 3 التابع لـ «دي بي ورلد» في جبل علي.



