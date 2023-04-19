«تنمية المجتمع» تنظم إفطاراً جماعياً للعمّال في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع كيزاد للمجمعات، زيارة إلى قرية الراحة العمالية في أبوظبي، تخلله تنظيم إفطاراً جماعياً مع العمّال من المدينة العمالية؛ وذلك بهدف التواصل المباشر، وتعزيز الألفة والروح الإيجابية بين المسؤولين وبينهم، مما يضمن توافر بيئة عمل جاذبة، وذلك كونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

وتضمنت الزيارة إجراء جولة تفقدية لقرية الراحة العمالية التي تتميز بأعلى المعايير المطلوبة للسكن العمالي، وقام فريق الدائرة بزيارة العديد من المرافق والتي تخدم المقيمين في القرية، متضمناً زيارة مرافق النظافة ومرافق تخزين وإعداد الطعام، للتعرف على الجهود لتوفير المتطلبات التي تراعي التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة في القرية. كما تضمنت الجولة زيارة المرافق الترفيهية، ومنها قاعات الألعاب والترفيه، التي تهدف لتعزيز التواصل فيما بينهم وبث أجواء من الألفة. كما اطلع وفد الدائرة على مرافق التسوق والخدمات الإدارية، وتوافر وسهولة الوصول إلى الخدمات الأخرى، مثل الصرافة والمواصلات وغيره، كما تفقد فريق الدائرة عن البرامج الهادفة والتسهيلات التي تقدمها القرية لمقيميها.

وأوضح محمد البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة، أن الإفطار الجماعي مع مختلف شرائح المجتمع، يُعد من المبادرات السنوية التي تحرص الدائرة على إقامتها بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي، وغرس قيم المودة والإخاء مما يُسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي، ويعد العمّال من الفئات المهمة التي لها دور كبير في تنمية المجتمع.

وأضاف: تحرص الدائرة على رعاية الفئة العمالية، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، من ضمنها إطلاق استطلاعات لقياس جودة حياتهم؛ بهدف الوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، في سبيل تقديم خدمات أفضل لهم، إلى جانب تنظيم محاضرات عدّة، وبلغات متنوعة تضمن وصول أهدافها للجميع، والتي تتناول كيفية تحقيق التوازن السليم بين العمل والحياة الشخصية.