«الشارقة الخيرية» تبدأ  توزيع زكاة الفطر

الشارقة (وام)

بدأت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، توزيع مخصصات زكاة الفطر بواقع 130 ألف فطرة وتستمر حتى ليلة عيد الفطر السعيد، فيما تبلغ أعداد المستفيدين من زكاة الفطر نحو 13 ألف شخص بتكلفة مالية بلغت 2.6 مليون درهم، وذلك ضمن مشاريع الحملة الرمضانية «جود».

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن عمليات توزيع مستحقات مشروع زكاة الفطر بشكل عيني تتواصل من خلال فرق العمل وقد رُوعي توفير المواد الموزعة والتي اقتصرت على الأرز قبل وقت كافٍ، وتم تجهيزها وفق عدد الأفراد في كل أسرة من الأسر المستفيدة، ومن ثم القيام بتوزيعها من خلال المقر الرئيسي وكافة الإدارات الفرعية في المنطقتين الوسطى والشرقية.