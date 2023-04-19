15 ألف وجبة إفطار صائم للسائقين في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

وزعت «أجرة الشارقة»، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة، 15 ألف وجبة إفطار صائم، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية على سائقي أجرة الشارقة في مختلف المناطق العاملين بها في الإمارة.

وقال خالد الكندي، المدير العام بالإنابة - أصول لحلول النقل، «تأتي هذه المبادرة في شهر الخير، تحقيقاً لقيم العطاء والفضيلة المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات، والتي تعكس قيم التسامح والبذل والجود والعطاء الإنساني التي رسختها قيادتنا الرشيدة في نفوس المواطنين والمقيمين على أرضها».

وأضاف الكندي، تحرص «أجرة الشارقة» على تنظيم المبادرات المجتمعية على مدار العام والتي تعتبر هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات التي نحرص على تنظيمها في كل عام خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية في تعميق مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني، وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين العاملين في أجرة الشارقة ونشر روح الإخاء والمحبة بينهم، ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل.

من جانبه، قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بجمعية الشارقة الخيرية: إن مشروع إفطار صائم من أهم مشاريع الحملة الرمضانية، حيث يجسد مبادئ التكافل الاجتماعي، ويعمق الشراكات بين الجمعية وسائر مؤسسات القطاع الحكومي والخاص التي ترغب مشاركة الجمعية هذا العمل الجليل، مشيراً أن هذه المبادرة التي تم إطلاقها من قبل أجرة الشارقة بالتعاون مع الجمعية هي إحدى صور برامج مشروع إفطار الصائمين الذي تنفذه الجمعية في أكثر من 144 موقع للإفطار حول الإمارة، وتؤكد المبادرة أهمية الشراكات الخيرية، وتفتح الباب أمام المؤسسات للقيام بالمسئولية المجتمعية، خاصة أن شهر رمضان يتسم بالمبادرات العديدة التي تستهدف الفئات المستحقة، وذلك بتكاتف وتعاون الجميع من أفراد ومؤسسات.