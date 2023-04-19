«الإمارات للطعام» يستقبل 50 طناً من الأرز في رمضان

دبي (وام)

تبرعت كبرى علامات الأرز التجارية الإماراتية، وهي جزء من مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، بـ 50 طنًا من الأرز إلى بنك الطعام الإماراتي لدعم مبادرة ثلاثة ملايين وجبة خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تهدف إلى توفير الغذاء للمحتاجين داخل الدولة وخارجها وتعزيز الأمن الغذائي وروح العطاء.

وقال صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات: لطالما كانت شركات الأغذية الإماراتية ذات مسؤولية عالية وتدعم المبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وطالما أثبتت التزامها بالمسؤولية المجتمعية كشركاء في قطاع الأغذية بالدولة، في ضمان إمداد آمن وموثوق به من الأغذية الأساسية إلى السوق.

وأضاف: يتحقق الأمن الغذائي عندما تعمل جميع الشركات معًا لضمان إمدادات غذائية مستمرة، ومن أجل هذا الهدف عمل أعضاء مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل وفهم احتياجات السوق.

وأعربت منال بن يعروف رئيس لجنة تسيير الأعمال لبنك الإمارات للطعام، ومدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، عن امتنانها للتعاون مع شركات الأغذية، وقالت: إن الشراكة مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات خطوة أساسية لنجاح مبادرة بنك الطعام، ونعمل الآن على توجيه جهود الشركات في هذا المجال بطريقة فعّالة وتعظيم تأثيرها، نحن ممتنون لجميع المتبرعين على دعمهم لمهمة بنك الطعام لإدارة فائض الغذاء بشكل فعال وتسليمه للمستفيدين محليًا وعالميًا.

وتشمل تلك العلامات التجارية المشاركة سنارا و جوتام و تيلدا و داوات و كراون و لال كيلا و إتش كي غورمي، وهي من العلامات التجارية التي تحظى بشعبية كبيرة بين مستهلكي الإمارات العربية المتحدة؛ وتم تسليم التبرعات إلى بنك الإمارات للطعام في حفل أقيم في دبي حضره ممثلون عن الشركات المشاركة.