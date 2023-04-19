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«شرطة أبوظبي» تُعزز الثقافة المرورية في المدن العمالية

خلال الحملة التوعوية (من المصدر)
20 ابريل 2023 03:24

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعية مرورية ميدانية في المدن العمالية بمنطقة المصفح والمدينة العمالية بالمفرق ومدينة السلام في «حميم» بإمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح العقيد عبدالله يوسف السويدي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة، أن الحملات ركزت على تعزيز الوعي بالالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور وبالسرعات القانونية المقررة داعيًا السائقين إلى أخذ قسط كافٍ من النوم قبل القيادة، وترك مسافة أمان كافية وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، محذراً من أن النعاس خلال قيادة المركبات يتسبب في حوادث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.
وأكد أهمية التقيد التام بربط حزام الأمان، وعدم الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، وعدم تجاوز الإشارات الضوئية، واستخدام الإشارات الجانبية في حالة تغيير المسار من حارة إلى أخرى، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة.
وذكر أن الحملة تضمنت عرض وتوزيع كتيبات وأفلام توعية رقمية وعقد محاضرات تثقيفية للعمال من السائقين ومستخدمي الطريق للالتزام بالعبور الآمن من المواقع المخصصة لهم على الطرق واستخدام الجسور والأنفاق.
وحث السائقين على ضرورة الانتباه لحركة المشاة وإعطائهم الأولوية في العبور الآمن في المواقع المخصصة لعبورهم، وتخفيف السرعات في المناطق السكنية وأماكن التجمعات البشرية.

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