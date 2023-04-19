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الإمارات

فريق مشروع «الفرية» ينظم مبادرة «ما عليكم باس»

فريق مشروع «الفرية» خلال زيارة أحد المرضى (وام)
20 ابريل 2023 03:24

أبوظبي (وام)

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 نظم فريق مشروع «الفرية»، الذي يضم عدداً من شباب الإمارات، مبادرة «ما عليكم باس» بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، وذلك من خلال زيارة كبار المواطنين بالمستشفيات لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي وبث الفرح والسعادة في قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك في إطار تفعيل مبادرة العمل التطوعي ودعم المشاريع الشبابية لإثراء مجتمعاتهم المحلية، والتي تضم ما يزيد على 67 مشروعاً شبابياً وتطوعياً لتطوير المجتمعات المحلية، فضلاً عن تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية والنفسية للمرضى بالمستشفيات.
وثمن قائد فريق الفرية حسين محمد المنصوري التعاون من جانب المستشفيات التي تم زيارتها، وما قدموه من دعم وتشجيع لكي تحقق المبادرة أهدافها، مشيراً إلى أن مشروع الفرية يضم العديد من الأنشطة التي تركز على كبار المواطنين وتدعمهم في مختلف المجالات.
وأشاد المنصوري بالدعم والتعاون المستمر الذي تقدمه وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن لهذا المشروع ومختلف المشروعات التطوعية الأخرى، مؤكداً أن الهدف الرئيس لمبادرة «الفرية» يتركز على تعزيز قيم المجتمع لكي يكون أكثر تلاحماً، وفقاً رؤية حكومتنا الرشيدة بالدولة.
وأشادت وزارة التسامح والتعايش بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق «الفرية» على مدار العام، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم العلمية والتكنولوجية والمهنية لتحقيق أهداف مبادرتهم في تمكين كبار المواطنين، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتقديم كافة صور الدعم للمشروعات الشبابية المنضوية تحت مبادرة العمل التطوعي ودعم طاقات الشباب لإثراء مجتمعاتهم المحلية، والتي أطلقتها بالتعاون مع صندوق الوطن، وتضم أكثر من 1150 من أبناء وبنات الإمارات.

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