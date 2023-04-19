6 ملايين درهم من «دبي القابضة» لحملة «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

انضمت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، إلى قائمة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت الشركة مساهمتها بمبلغ 6 ملايين درهم، للمساهمة بتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

وتسعى حملة «وقف المليار وجبة» إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «هيئة دبي للطيران المدني» رئيس «دبي القابضة»: «تجسّد حملة (وقف المليار وجبة) دور القادة الملهمين بالتواصل مع مؤسسات وأفراد مجتمعاتهم لإحداث أثر إنساني جوهري على المستوى العالمي من أجل حياةٍ أفضل وأكثر استدامة».

وتأتي حملة «وقف المليار وجبة» استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.