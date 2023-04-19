«ياس القابضة» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بمليوني درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس القابضة»، المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، التزام دولة الإمارات الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ياس القابضة»: «إن حملة (وقف المليار وجبة) تمثل خطوة نوعية إماراتية لتلبية احتياجات الشرائح الأقل حظاً حول العالم، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام، بما يرسخ استراتيجية دولة الإمارات للعمل الخيري والإنساني، ويسهم في توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين حول العالم، لا سيما في البلدان التي تعاني أزمات اقتصادية».

وأضافت: «يشرفنا في مجموعة (ياس القابضة) دعم المبادرة للعام الثاني على التوالي، والانضمام إلى المساهمين في حملة (وقف المليار وجبة) لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان، ودعم هذه المبادرة الإماراتية الرائدة التي تعكس حرص دولة الإمارات على مساندة الفئات الضعيفة حول العالم، وتعد مشاركة المجموعة في الصندوق الوقفي تعبيراً متجدداً عن التزامها بدورها المجتمعي».

وتأتي حملة «وقف المليار وجبة» استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة، بدايةً بحملة 10 ملايين وجبة، مروراً بحملة 100 مليون وجبة، وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.