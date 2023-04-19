«بنك دبي الإسلامي» يخصص 5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلن «بنك دبي الإسلامي» المساهمة بـ 5 ملايين درهم، لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومن ضمنها الحملة الرمضانية 2023 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتدعم مساهمة «بنك دبي الإسلامي»، برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتضم المؤسسة عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسية، هي المساعدات والإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.