التزام المنشآت الغذائية بالشارقة بإصدار تصاريح تقديم الخدمات الخاصة بشهر رمضان

الشارقة (وام)

أكدت بلدية مدينة الشارقة التزام المنشآت الغذائية بإصدار التصاريح اللازمة لتقديم الخدمة في نهار شهر رمضان المبارك للجاليات غير المسلمة وتلك الراغبة بعرض الأطعمة خارج المحال وفقاً للشروط والمعايير التي حددتها البلدية، حيث أظهرت الزيارات التفتيشية المستمرة التزام هذه المنشآت بتقديم خدماتها بناءً على التصاريح اللازمة.

وأكد عادل عمر سالم مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية كثفت من جولاتها التفتيشية منذ بداية شهر رمضان لمتابعة عمل المنشآت الغذائية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال الشهر الفضيل كالمطاعم والمخابز والكافتيريات وغيرها لضمان تقديم الخدمة وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة والصادرة من البلدية كما تم التأكد من إصدار التصاريح اللازمة للمنشآت التي تقدم خدماتها للجاليات غير المسلمة في نهار رمضان والمنشآت التي تعرض الأطعمة خارجاً.

وأوضح أن الزيارات التفتيشية شملت أكثر من 1500 منشأة غذائية قامت خلاها فرق التفتيش بالتأكد من التزامها بالمعايير الصحية وإصدار التصاريح اللازمة لتقديم العديد من الخدمات الخاصة بشهر رمضان، مشيراً إلى أن البلدية أصدرت منذ بداية شهر رمضان 458 تصريحاً لبيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار شهر رمضان والسماح للمنشآت بممارسة نشاطها وفقاً لمجموعة من الضوابط التي حددتها البلدية، كما تم إصدار 166 تصريحاً لعرض الأطعمة خارج المحلات.

وكانت البلدية منذ بدء إصدار هذه التصاريح حددت العديد من الشروط والمعايير اللازمة لتقديم الخدمة وتحديد قنوات عديدة للحصول على هذه التصاريح، كما كثفت من زياراتها التفتيشية لضبط أي تجاوزات.