شرعت الزكاة وجعلت فريضة من فرائض الله عز وجل، وركناً من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى، وفرضها في كتابه الحكيم فقال: (وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱركَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ)، وهي: نسبة محددة من المال يخرجها المسلم الذي يملك -ملكاً تاماً زائداً عن حاجاته الأساسية- نصاباً يُقدّر بنحو 85 جراماً أو ما يعادلها، ويكون قد مضى على ملكه للنصاب عام قمري كامل، ولها شروط وأحكام، يجب على المسلم سؤال أهل العلم عنها.

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن: «حَليُ المرأةِ الذي تتّخذه للزينة لا زكاةَ فيه، أما إذا كانت تتخذُه للادِّخار أو التجارة، فتجب فيه الزكاةُ، إذا توفَّر فيه شرطان: إذا بلغ نصاباً وهو (85) جراماً من الذهب الخالص، وحال عليه الحولُ، والواجب إخراجُه زكاةً هو 2.5%، أو قيمتها حسب سعر الذهب في السوق يومَ وجوبِ الزكاة».

والزكاة فريضة عظيمة من فرائض الله تعالى، ولها أثر كبير على الفرد والمجتمع، فعلي كل من وجبت في ماله الزكاة أن يحرص على أدائها طيبة بها نفسه راضية ببذلها، ليبارك الله تعالى في أموالنا فتنمو وتكثر بركتها، فالزكاة هي حق للفقير فرضه الله في مال الغني، لذلك ينبغي الاعتناء بأدائه للفقير لتحقيق معانٍ جليلة، وقيم أخلاقية رفيعة، فمن أداها طيبة بها نفسه، فقد ذاق طعم الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من فعلهن، فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه في كل عام...». ويقول الله سبحانه وتعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، «سورة النور: الآية 56»، ويقول عز وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...)، «سورة التوبة: الآية 103»، وبالزكاة يكون المجتمع متراحماً ومتكافلاً، فهي تسهم في سدّ جوعة الجائعين، وحوائج المحتاجين، ويتحقق بها الأمان والسعادة لأفراد المجتمع، ولذلك، فإن الزكاة بركة ونماء للمال، ينمو بها المال ويكثر ولا ينقص، قال الله تعالى: ﴿... وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، «سورة سبأ: الآية 39»، وعن أبي كَبْشَةَ الأَنَّمَارِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ...»، وهي حصن منيع تحفظ المال من التلف والضياع، فقد ثبت في الحديث أن الملائكة تدعو كل يوم للمتصدقين والمنفقين بالنماء والبركة، وللممسكين بالتلف والضياع، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».

وللزكاة أثر كبير على الفرد والمجتمع، فعلى مستوى الفرد نجد أثرها في تزكية نفسه وتطهيرها من البخل ومن الطمع وغيرها من الأمراض، قال جل في علاه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)،، وعلى مستوى المجتمع نجد أثرها في تحقيق الموازنة في المجتمع، وسد حاجة الفقراء والمساكين، وهي سبب لنزول الرحمة على المجتمع ككل، قال سبحانه: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

الاستقامة على الطاعات بعد رمضان

يقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ)، «سورة فصلت: الآية 30»، ويقول عز وجل أيضاً: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، «سورة الأحقاف: الآية 13». وعن عبدالله بن سفيان، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: «قل: ربي الله، ثم استقم»، قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال «هذا».

والثبات على الطاعات دعوة قرآنية تفضي بالمسلم إلى الأمان والاطمئنان، المداومة على العبادة، ترفع درجات المسلم، والاستقامة دليل على اتزان المسلم وطريق للنجاة من الفتن والأزمات.

و«الاستقامة» التزام المنهج الصحيح والثبات عليه، ولقد دعا القرآن الكريم إلى الاستقامة لأنها الطريق الذي يقود إلى النجاة، وبعض الناس قد يتوب ويستغفر ويجد ويجتهد في شهر رمضان لكنه يخبو نشاطه ويفتر بعد أول يوم من مغادرة الشهر الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المداومة، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها: أنها قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال:«أدومها وإن قل».

وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل من ترك عبادة كان يفعلها، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»، (متفق عليه).

وليجعل المسلم للطاعة وقيام الليل وتلاوة القرآن نصيباً في مسيرة حياته، ولا يركن إلى الكسل، فتترك صلاة الفجر وجماعة العشاء، بعد أن تذوقت حلاوة الوقوف بين يدي الله تعالى شهراً كاملاً. إذ إن الثبات على الطاعة والاستقامة على الطريق الصحيح مدعاة لتنزل الملائكة لتثبيتك وتبشيرك، يقول الله جلا جلاله: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ)، «سورة إبراهيم: الآية 27».

كما أن الثبات على الطاعة أمان للمسلم في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، «سورة الأحقاف: الآية 13».