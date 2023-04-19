جامع «سهيل بن عويضة الخييلي» منارة دينية

محمد البلوشي (العين)

يعد جامع ومركز سهيل بن عويضة الخييلي بمدينة العين من المعالم الدينية المهمة في المدينة، وتم افتتاحه عام 2012 م في منطقة زاخر. ويتألف المركز من طابقين أرضي وعلوي يضم الأول مسجداً جامعاً يتسع لثلاثة آلاف مصلٍ في الداخل ونحو 1000 مصلٍ في الساحة الخارجية، إضافة إلى مسجد آخر للنساء يتسع لـ 1000 مصلية، ومكاتب للإدارة وكل الخدمات المساندة و15 فصلاً دراسياً لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة عامة وقاعة محاضرات.

أما الطابق الثاني من المركز، فيتضمن عدداً من الشقق السكنية تم تخصيصها لسكن القائمين على المسجد وبعض مكاتب الإدارة، ويلحق بالمركز في الطابق الأرضي منه 11 محلاً تجارياً تم تأجيرها على أن يخصص ريعها لتمويل مشروع المركز. تم تصميم المركز بعناية لتلبية جميع احتياجات المجتمع في مجال تربية الأجيال وتنشئتهم وفق تعاليم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، من خلال إقامة دورات وبرامج لتحفيظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وإعداد وتأهيل أئمة وخطباء المساجد، ونشر التوعية الدينية من خلال ندوات ومحاضرات يقوم بها أهل الاختصاص.