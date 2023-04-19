شخصيات إسلامية.. السيدة عائشة «أم المؤمنين»

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأحب نسائه إليه، لم يتزوج بكراً غيرها، وقبض صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها، ودفن في بيتها، وكان ينزل عليه الوحي وهي معه، ونزلت براءتها من السماء، خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقاً، وهي قدوة للنساء في الوفاء والعفاف والحرص على العلم كانت من أعلم أمهات المؤمنين، اشتهرت بالزهد وكثرة الصيام والصدقة.

هي السبّاقة إلى الإسلام، الصديقة بنت الصديق، المبرأة في السماء، وقد ورد في فضلها مجموعة من الأحاديث، منها: «ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام»، فقلت: «وعليه السلام ورحمة الله وبركاته»، وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليَّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها».

وورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»، (صحيح البخاري 3662).

وكان مسروق، وهو أحد التابعين إذا روى عن عائشة، قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في السماء رضي الله عنها، توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة سبع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، رضي الله عنه.

كانت عالمة يرجع إليها الصحابة رضي الله عنهم، فعن مسروق: أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض (أي: علم تقسيم المواريث)، فقال: إي والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، وعن عروة قال: «ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين».

وكانت زاهدة في الدنيا، مقبلة على طاعة الله تعالى، فعن ابن المنكدر، عن أم ذرة، وكانت تغشى عائشة، قالت: بعث إليها بمال في غرارتين - قالت: أراه ثمانين أو مئة ألف - فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: «يا جارية هلمي فطري» فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر عليه قالت: «لا تعنفيني، لو كنت ذكرتني لفعلت»، وكانت تصوم كثيراً فلا تكاد تفطر.