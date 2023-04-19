رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ

نيويورك (وام)

دعت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إلى بذل المزيد من الجهد لشمول الشعوب الأصلية بوصفهم «شركاء رئيسين في عمليات اتخاذ القرار التي تؤثر على أراضيهم وصحتهم ومواردهم وطريقة حياتهم»، وذلك خلال الجلسة الثانية والعشرين من منتدى الأمم المتحدة الدائم لقضايا الشعوب الأصلية.

وخلال كلمتها أمام المنتدى، قالت المبارك: «إن اتفاقية باريس تنص على أن التغير المناخي يواجه تحدياً مشتركاً للبشرية جمعاء، وعند التحرك لمواجهة التغير المناخي، فإنه لا بد من احترام حقوق الشعوب الأصلية وتقديرها وضمانها».

وأضافت المبارك: «من الضروري أن نعمل معاً لضمان تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وذلك في إطار سعينا لإيجاد حلول لأزمة المناخ».

وفي إشارة إلى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واتفاقية جلاسكو للمناخ، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ثمّنت المبارك الإسهامات العديدة التي تقدمها الشعوب الأصلية في مواجهة أزمة المناخ، بدءاً من التأييد والتوعية والمناصرة، وحتى الرعاية البيئية.

وبالإضافة لكونها رائدة الأمم المتحدة للمناخ، فإن رزان خليفة المبارك تتقدم حملة «السباق إلى المرونة»، وهي حملة عالمية مدعومة من الأمم المتحدة لتحفيز إحداث تغير كبير في الطموح العالمي المتعلق بمرونة المناخ، بما يضع البشر والطبيعة في المقام الأول ضمن رحلة السعي لخلق عالم مرن نتمكن فيه من النجاة من الصدمات والضغوط المناخية، بل ونتمكن من تحقيق الازدهار.

واليوم، تعمل حملة «السباق إلى المرونة» في 139 بلداً وتؤكد بناء المرونة للنساء والفتيات والمجتمعات الأصلية والمحلية، وتتنوع مشاريع الحملة من استعادة المناظر الطبيعية والمعايش في شرق وجنوب أفريقيا، إلى مشاتل القرم في البحر الكاريبي، وتحسين سلاسل القيمة والحصول على التمويل لأغراض الزراعة المستدامة، كما يعزز «السباق إلى المرونة» الحلول التي تعتمد على المجتمع بقيادة محلية.

وفي معرض الاستعدادات لقمة المناخ، فإن رائدة الأمم المتحدة للمناخ وكامل فريق قيادة مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك معالي الرئيس المعين لمؤتمر COP28 ورائدة الشباب، يتواصلون جميعاً مع الشباب والنساء والمجموعات الأصلية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الأعمال.

إن حجم التغير المناخي عالمياً وتأثيره على المجتمعات حول العالم، خاصة في دول الجنوب، لا يمكن التعامل معه من دون حلول تشمل جميع أطياف المجتمع، ولذلك فإن جميع الأصوات والأطراف ستكون حاضرة في المفاوضات في مؤتمر COP28 بهدف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناخية اللازمة.

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70.000 شخص.

وانتُخبت رزان خليفة المبارك، رئيساً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في سبتمبر 2021، لتصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد على مدار تاريخه الممتد لنحو 75 عاماً، وأول رئيس للاتحاد على الإطلاق من غرب آسيا.