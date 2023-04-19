الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التغير المناخي والبيئة» تطلق برنامج لرصد النفايات البلاستيكية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق برنامج لرصد النفايات البلاستيكية
20 ابريل 2023 03:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار

 أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها.
وقال الدكتور محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نواصل في الوزارة تنفيذ أحدث الممارسات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة من أجل المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من الآثار السلبية للملوثات البيئية على صحة الإنسان والكائنات الحية. ويمثل برنامج رصد للنفايات البلاستيكية في البيئة البحرية في الإمارات أحد أبرز جهودنا التي نهدف من خلالها إلى رصد هذا النوع من النفايات، والعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تلك الملوثات في جميع مياه الدولة وشواطئها».
وأضاف الحمادي: «يسهم البرنامج في تحقيق دولة الإمارات الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يهدف حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. ونسعى من خلال البرنامج أيضاً إلى رفع وعي المجتمع تجاه ما يمكن أن تُحدثه النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية، ما ينعكس على حياة الكائنات البحرية وتهديد الثروة السمكية وصحة الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى توجيه الشركاء وكل أفراد المجتمع نحو الاستهلاك المسؤول للمنتجات البلاستيكية والتخلص منها بشكل آمن وليس في البيئة. وستشهد الفترة المقبلة العمل على البرنامج وإبراز نتائجه في أقرب وقت».
تضافر الجهود 
تجدر الإشارة إلى أن النفايات البلاستيكية تعتبر أحد أكبر المصادر الرئيسة في تلوث الأنهار والمحيطات في الوقت الحالي، مما يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك للتصدي لهذا التحدي البيئي، وبما يضمن الاستفادة المستدامة من ثروات البيئة البحرية، باعتبارها مورداً طبيعياً مهماً ومشتركاً في جميع أنحاء العالم، حيث توجد المواد البلاستيكية بأحجام وأشكال مختلفة وتصنف إلى «مايكرو بلاستيك»، وهي قطع البلاستيك التي يقل حجمها عن 5 مليمترات و«ماكرو بلاستيك» وهي قطع البلاستيك التي يزيد حجمها عن 5 مليمترات. وتصنف هذه النفايات البلاستيكية على أنها من أخطر المشاكل البيئية في الوقت الراهن لما تسببه من تلوث لجودة المياه والتربة وما تشكله من تهديد على بقاء الكائنات الحية البرية والبحرية وحتى حياة البشر. وتسعى العديد من دول العالم إلى تخفيض نسبة إنتاج البلاستيك، في مسعى لتخفيف الضغط على النظام البيئي.

وزارة التغير المناخي والبيئة
النفايات البلاستيكية
البيئة البحرية
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©