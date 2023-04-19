استعراض جهود الإمارات في تطوير منظومة الأرصاد

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض وفد أرصاد دولة الإمارات برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى الذي نظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في سنغافورة أمس الأول.

وقدم المنتدى منصة استشارية للجمع بين المندوبين الدائمين في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من الاتحادين الإقليميين الثاني والخامس واللذين يضمان شرق آسيا وأستراليا مع الممثلين من القطاعين الخاص والأكاديمي لمناقشة أبرز القضايا والفرص والمبادرات الخاصة بكل إقليم، ورفع مستوى التعاون بين القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية.

وضمن مشاركته في جلسات المنتدى، تطرق الدكتور عبدالله المندوس إلى تجربة المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات في تطوير خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية، وقدم آراءه واقتراحاته بشأن العديد من القضايا المتعلقة بعلوم الأرصاد الجوية والمناخ.

كما تناولت المناقشات تحديد مجالات الاهتمام المشترك، وفهم الأدوار التكاملية ونقاط القوة للجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، فضلاً عن استكشاف فرص الشراكة الإقليمية، وتعزيز القدرات المشتركة لأصحاب المصلحة للاستفادة من الموارد المتاحة والحفاظ على جودة الخدمات.

وقال الدكتور عبد الله المندوس: «تأتي مشاركة وفد الدولة في هذا المنتدى المهم انطلاقاً من الاهتمام المتواصل الذي يوليه المركز الوطني للأرصاد لتشجيع فرص التعاون، وتعزيز آليات الشراكة الإقليمية بين أعضاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بالارتقاء بمستوى خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية، وذلك من خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لمواجهة تحديات التغير المناخي والتنمية المستدامة».

من جانبه، أعرب الدكتور ونجيان تشانغ، الأمين العام المساعد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات في هذا المنتدى الذي شكل منصة مناسبة لممثلي الدول الأعضاء لتنسيق جهودهم، وتوحيد رؤاهم نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وإيجاد شراكات فاعلة لتلبية متطلبات الدول الإقليمية من خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية والتي تلعب دوراً حيوياً في تقدم المجتمعات وازدهارها.

جهود

بصفته رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، يقود الدكتور عبدالله المندوس الجهود والمبادرات الإقليمية نحو تطوير خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبحرية في اتحاد الإقليم الثاني على ضوء أولويات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وضمن رؤيته الشاملة لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، لا سيما في الجزر النامية الصغيرة، يسعى الدكتور عبدالله المندوس الذي تم ترشيحه من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات كالمرشح الرسمي للدولة لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى إشراك هذه الدول في برامج الشركاء المانحين لضمان تطبيق السياسات الصحيحة بوجود الخبراء الدوليين وتدفق الاستثمارات المستدامة في خدمات الطقس والتقنيات الحديثة الفعالة.

ويركز المندوس على الاستثمار في الأنظمة القائمة الحالية في الجزر النامية الصغيرة، باعتبارها من الأماكن الأكثر تعرضاً للحالات الجوية المتطرفة ومخاطر التغير المناخي، وذلك من خلال العمل على برامج لصيانة محطات مراقبة الطقس والمناخ وتدريب الكوادر المحلية على الصيانة الدورية وإصلاح المعدات، إضافة إلى بناء القدرات البشرية الوطنية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية والمناخية، بما يسهم في تحقيق العديد من المكاسب لشعوب هذه الدول واقتصاداتها.



