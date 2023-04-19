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«كهرباء الشارقة» تنجز المرحلة الأولى من «ترشيد الاستهلاك»

«كهرباء الشارقة» تنجز المرحلة الأولى من «ترشيد الاستهلاك»
20 ابريل 2023 03:23

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الأولى من مبادرة تركيب أجهزة وأدوات الترشيد في المنازل مجاناً والتي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك، حيث استهدفت المرحلة الأولى تركيب أجهزة وتقنيات حديثة موفرة للمياه بعدد 3916 منزلاً في مختلف مدن الإمارة وتم خلال المرحلة الأولى تركيب 20.206 ألف قطعة ترشيد للمياه في عدد 147 منطقة بمختلف مدن إمارة الشارقة، كما تم حصر الأدوات والأجهزة اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في عدد 2900 منزل سيتم البدء في تركيبها خلال المرحلة الثانية من المبادرة.
وأكد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حرص الهيئة على نشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك، لخفض معدلات الهدر والحفاظ على البيئة وتخفيض قيمة الفواتير.
وأوضح أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك، تأتي في إطار حرص سموه على تنمية الوعي، وإطلاق المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بالقضايا الحيوية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها في الحفاظ على البيئة على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء والماء يزداد سنوياً بمعدلات عالية، مما يتطلب استثمارات سنوية كبيرة لمجابهة النمو المتزايد في الاستهلاك، ويسهم ترشيد الاستهلاك وحسن إدارة الطلب على الطاقة في تحسين استغلال الموارد ورفع كفاءة استخدامها، وتخفيض التكاليف.
وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام الهيئة أنها أنجزت المرحلة الأولى من تركيب تقنيات وأدوات الترشيد في وقت قياسي وبجودة عالية وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة بالإضافة لتركيب الأجهزة والأدوات المرشدة للمياه في 3916 منزلاً وحصر احتياجات 2900 منزل من أجهزة وأدوات ترشيد استهلاك الكهرباء، تنظيم عدد من الفعاليات لتوعية أصحاب المنازل بأفضل الممارسات واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، واستهدفت مختلف فئات المجتمع وخاصة الفئات المدرجة ضمن دائرة الخدمات الاجتماعية.

الشارقة
كهرباء الشارقة
ترشيد الاستهلاك
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