برنامج تحضيري لاختبار «إمسات» في الرياضيات لطلبة الـ12

دينا جوني (دبي)

تنظم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامجاً تحضيرياً في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في مادة الرياضيات لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية.

وسيمتد البرنامج الجديد طوال الفصل الدراسي الثالث، على أن تنطلق المرحلة الأولى منه في 26 أبريل وتستمر لغاية 16 مايو. ويستهدف البرنامج الطلبة في مختلف مسارات المدرسة الإماراتية العام والمتقدّم والنخبة والتطبيقي من صفوف الثاني عشر. ويشمل البرنامج الذي سيقدّمه مدربون من جامعة زايد اختبارات تجريبية في «الإمسات» بمادة الرياضيات، بالإضافة إلى تدريب وتدريس للطلاب.

وتواصلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مع الإدارات المدرسية المعنية بالمرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، للاتفاق على مواعيد تقديم البرنامج داخل المدارس.

ويساعد البرنامج الطلبة المستهدفين على تقديم أداء جيد في اختبارات الـ«إمسات» وتعزيز تقدّمهم إلى مؤسسات التعليم العالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت اختبار «إمسات» عام 2019، وهو عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، يتم تطبيقها على مجموعة من المراحل الدراسية.

وتم تصميم «إمسات» بعد إجراء مقارنات معيارية مع مختلف الاختبارات العالمية المعتمدة بهدف تقييم معارف ومهارات الطلبة في المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة التعليم العالي، وتحديد مستوى أدائهم محلياً وعالمياً، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استخدامه لأغراض القبول الجامعي، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة حول قدرات ومهارات الطلبة في الدولة.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم مؤخراً قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً، ويتم تطبيقه مع إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 - 2024.

مرونة

يمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.

وتقيس هذه الاختبارات معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي. كما تعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة.



