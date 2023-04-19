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مدرسة 42 أبوظبي تنظم «هاكاثون» للأمن السيبراني

طلاب مكرمون في ختام الفعالية (من المصدر)
20 ابريل 2023 03:23

أبوظبي (الاتحاد)

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 نظمت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي وشركة «بيكن رد»، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني، «هاكاثون» شهد مشاركة ما يزيد على 70 طالباً وطالبة من مواطني دولة الإمارات وطلاباً من مختلف أنحاء العالم من مدرسة 42 أبوظبي. وقدم الهاكاثون نشاطاً عملياً للطلاب، تضمن إعداد نظام من شأنه المساهمة في تحليل متجر إلكتروني، واكتشاف الثغرات الأمنية فيه، وفهم الطريقة التي يحاول فيها المهاجمون التلاعب في برمجياته. كما خاض الطلاب خلال «الهاكاثون» تحديات مختلفة واستعرضوا حلولهم الأمنية المبتكرة، حيث ساهمت الفعالية التي استمرت ليومين في إتاحة الفرصة لطلاب المدرسة لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات البرمجية في مجال الأمن السيبراني.
وتأتي استضافة هذا «الهاكاثون» في مقر 42 أبوظبي، ضمن إطار جهود المدرسة لإثراء تجربة تعلم طلابها، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، ليصبحوا محترفين في المجالات الرقمية، بما يساهم في تمكينهم من الحصول على فرص تساهم في تطوير مسيرتهم المهنية في عالم البرمجة. 
دور محوري
تواصل مدرسة 42 أبوظبي العمل على تمكين طلابها من لعب دور محوري في مسيرة التحول الرقمي على مستوى إمارة أبوظبي، وبناء جيل من المبرمجين المدفوع بالتقنية لريادة الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار.
واختتم «الهاكاثون» بتكريم أبرز الحلول المبتكرة التي قدمها طلاب المدرسة، حيث حصدت الطالبة إيليا مزورين المركز الأول، يليها الطالب حسين عوض في المركز الثاني، والطالب يوناتون موجز في المركز الثالث.
وتجسّد مدرسة البرمجة 42 أبوظبي التي تأسست عام 2020 نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة. وتعدّ المدرسة أحد مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والأفراد.

أبوظبي
هاكاثون
الأمن السيبراني
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